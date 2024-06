Deutsche Meisterschaften im Ringen Drei DM-Titel für KSK

Nina Hemmer fügte ihrer außerordentlichen Karriere den zehnten und wohl auch letzten Deutschen Meistertitel zu. Allerdings ging sie nicht wie ursprünglich geplant in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm auf die Matte, sondern wechselte in die mit acht Ringerinnen besetzte Klasse bis 57 Kilogramm. Im Finale ließ die 31-Jährige der wesentlich jüngeren Lisa Laible (SG Weilimdorf) keine Chance und siegte technisch überlegen. So hatte sie zuvor auch die Kämpfe gegen Svea Reichmann (AB Aichhalden) und Marie Traver (KSV Appenweier) vorzeitig beendet. Dem Siegesjubel folgte der für viele überraschende Gang in die Mattenmitte, wo die Ückeratherin einen Schuh auszog und damit ihre nationale Karriere beendete. Im Oktober nach der WM in Albanien folgt dann der zweite. Im Mannschaftswettbewerb ringt sie weiterhin mit dem Team des TV Aachen-Walheim in der Oberliga.