Fechten: Bayer kann’s auch ohne seine Musketiere

Dormagen Raoul Bonah und die Säbelteams erkämpfen sich in Abwesenheit von Max Hartung, Matyas Szabo und Benedikt Wagner die DM-Ttel.

Das muss dem TSV Bayer Dormagen erst mal einer nachmachen: Auch ohne seine drei Musketiere aus dem Olympiakader fuhr er bei den Deutschen Meisterschaften der Säbelfechter in Nürnberg die Maximalausbeute von zwei (von zwei möglichen) Titeln ein. Bei den Damen blieb es bei einem Titelgewinn durch das Team, im Einzel musste Titelverteidigerin Anna Limbach als Drittplatzierte die Überlegenheit des FC Würth Künzelsau anerkennen, der in Lisa Gette und Julika Funke die beiden Finalistinnen stellte.

Bonah, der im Halbfinale seinen Vereinskollegen Benno Schneider mit 15:10 ausgeschaltet hatte, sprang dabei erfolgreich für Max Hartung, Matyas Szabo und Benedikt Wagner in die Bresche. Das Trio aus dem Olympiakader war in Nürnberg ebenso wie der verletzte Richard Hübers nicht am Start, weil die nationalen Titelkämpfe genau zwischen den beiden Weltcup-Turnieren in Padua (Bronze für Hartung und Wagner) und Budapest (am kommenden Wochenende) ausgetragen wurden. Björn Hübner vereitelte dabei ein Bruderduell im Finale, setzte er sich doch im Halbfinale mit 15:14 gegen Luis Bonah durch. Der zwei Jahre ältere Bruder des Titelträgers belegte damit ebenso wie Benno Schneider Platz drei. In Robin Schrödter (6.) und Lorenz Kempf (7.) platzierten sich zwei weitere Dormagener unter den besten Acht.