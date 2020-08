Leichtathletik : Eine DM nur für die Aktiven

Dormagen Die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften werden ohne Zuschauer ausgetragen.

Deshalb wird der Zutritt ausschließlich auf die Aktiven und deren Betreuer sowie Kampfrichter, Offizielle und Medienvertreter beschränkt. Die Meisterschaften, in deren Rahmen die gleichen Disziplinen wie in „normalen“ Jahren ausgetragen werden, werden in vier „Sessions“ – Samstagvormittag, Samstagnachmittag, Sonntagvormittag, Sonntagnachmittag – aufgeteilt, zu denen jeweils andere 999 Personen zutrittsberechtigt sind. Nach Ende jedes Blocks müssen Athleten und Betreuer das Stadion verlassen, in dem Maskenpflicht und Abstandsregeln gelten. Am Eingang, an dem sich jeder Besucher mit Lichtbild ausweisen und in eine Liste eintragen muss, werden ebenfalls Temperaturmessungen vorgenommen. „Die Athleten und Trainer sind froh, dass sie sich jetzt wieder in Wettkämpfen herausfordern und entwickeln können. Konkrete Ziele und Orientierung sind für die Motivation extrem wichtig,“ sagt Idriss Gonschinska, der Generalsekretär des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), „das ist eine gute Ausgangsposition für spannende Duelle bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig.“