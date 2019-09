Voltigieren : DM-Titel für Neusser Weltmeistergruppe

Neuss Nach der Pflicht lagen sie noch hinter dem VV Ingelsberg aus Bayern zurück, doch in beiden Kür-Wettbewerben der Deutschen Jugendmeisterschaften im Voltigieren in Krumke zeigten die aktuellen Weltmeister vom RSV Grimlinghausen ihre Stärke und sicherten im Abschlussklassement mit 7,861 Punkten den DM-Titel vor Ingelsberg (7,743) und Hamburg (7,612).

Mit Erfolgspferd Smarti und Pauline Riedl an der Longe erhielten die Neusser in der zweiten Kür mit 8,44 Punkten die Bestnote. Umgekehrt lief es in der Einzelkonkurrenz der Juniorinnen. Dort lag Mona Pavetic mit Eyecatcher und Alexandra Knauf an der Longe nach Pflicht und der ersten Kür in Führung, in der zweiten Kür fiel die aktuelle Weltmeisterin vom RSV Grimlinghausen hinter Titelverteidigerin Fabienne Nitkowski (Hamminkeln) noch auf Rang zwei zurück. Bericht folgt.