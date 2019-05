Schwimmen : Neusser starten mit Medaille in Jahrgangs-DM

Neusser starten mit Medaille in Jahrgangs-DM

Neuss Auftakt nach Maß für die Teilnehmer des Neusser Schwimmvereins bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in der Berliner Schwimmoper: Gleich am ersten Tag der Titelkämpfe gab es durch Mariia Mukhovata eine Medaille.

Über 100 Meter Freistil schwamm die Zwölfjährige im Jahrgang 2012 in neuer persönlicher Bestzeit von 1:01,88 Minuten auf den Bronzerang, nachdem sie bereits im Vorlauf in 1:03,55 Sekunden Bestzeit geschwommen war. Zum Titelgewinn fehlten ihr nur sechs Zehntelsekunden. „Unsere Trainer sind stolz, auch mal wieder weibliche Athleten in der Spitze zu haben,“ sagt NSV-Vorsitzender Siegfried Willecke.