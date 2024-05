Leichtathletik Jahresbestleistungen in Dormagen

Zwei Dormagenerinnen triumphierten gleich vierfach: Emilia Marquart setzte sich in der Altersklasse W15 sowohl im Kugelstoßen mit zwölf Metern als auch im Diskuswurf mit 32,58 Metern durch und unterbot damit die DM-Norm. Auch im Dreisprung landete sie mit persönlicher Bestleistung von 10,58 Metern ganz oben auf dem Treppchen. Zudem trug sie gemeinsam mit Fritzi Jacklofsky, Isabella Katharina Libertus und Neele Haas als Schlussläuferin zum Sieg der U16-Staffel, die sich auf 50,92 Sekunden verbesserte, bei. Lilly Hoffmeister gewann über 100 Meter in 12,42 Sekunden, die 200 Meter in persönlicher Bestzeit von 24,88 Sekunden, die 100m-Hürden in 14,25 Sekunden und war Teil der siegreichen 4x100m-Staffel der Frauen, die in 48,41 Sekunden die Norm für die U23-DM knackte.