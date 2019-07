Handball : Morante Maldonado und Co. verlieren gegen Dänemark

Morante Maldonado und Co. verlieren gegen Dänemark

Dormagen (-vk) Erster Dämpfer für die deutschen Handball-Junioren um Eloy Morante Maldonado und Lukas Stutzke bei der U21-Weltmeisterschaft in Spanien: Nach dem lockeren43:25- Auftaktsieg über Argentinien verloren sie das zweite Spiel gegen Dänemark mit 25:30 (Halbzeit 15:15). Am heutigen Freitag geht es um 14 Uhr weiter gegen Chile, weitere Vorrundengegner sind Norwegen 8Samstag 20 Uhr) und Island (Montag 14 Uhr).

„Wir haben das Spiel gegen eine starke dänische Mannschaft nicht in der Abwehr, sondern in unserem Angriff verloren.“ sagte Junioren-Bundestrainer Martin Heuberger, „wenn wir unsere Chancen nicht nutzen, können wir so ein Soiel auf diesem hohen Niveau einfach nicht gewinnen. Die Dänen sind einfach cleverer gewesen, waren auf allen Positionen gut besetzt und jeder hat sein Limit erreicht.“ Und mit Blick auf das eigene Team stellte er fest: „Wir haben sicher noch Reserven. Wir müssen unsere einfachen Fehler abstellen und unsere Chancen nutzen.“