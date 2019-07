Handball : Deutsche Junioren treffen auf Portugal

Dormagen Alles andere als eine leichte Aufgabe wartet auf die deutschen Handball-Junioren mit den beiden Dormagenern Eloy Morante Maldonado und Lukas Stutzke im Achtelfinale der U21-Weltmeisterschaft in Spanien, in dem sie am heutigen Mittwoch (18.45 Uhr, live auf Eurosport) auf Portugal treffen.

