Fußball Deutliche Siege für SC Kapellen und Holzheimer SG

Doch so gut der Erfolg auch tat, alles ist zwei Wochen vor dem Start in die Restsaison an der Reuschenberger Straße auch nicht rosarot. Das Personal bereitet aktuell Probleme. Vor dem Spiel gegen die A-Jugend von Meerbusch verletzte sich Stephan Wanneck beim Aufwärmen, gegen Nievenheim fehlten auch Joel Trotzki, der an Corona erkrankt ist, und der urlaubende Malte Boermans. Zudem musste Baran Bal gegen den VdS schon frühzeitig wegen Leistenproblemen ausgewechselt werden. Den für Mittwoch geplanten Test gegen Mennrath sagte Nievenheim vorsorglich ab, am Samstag geht’s dann aber nach Schiefbahn.