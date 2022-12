Fußball-Landesliga SC Kapellen rückt in Holzheim etwas gerade

„Das gesamte Spiel hat die unterschiedlichen Ansätze zwischen den beiden Teams widergespiegelt“, sagte Feldberg und meinte, dass in seinem Team hauptsächlich junge, entwicklungsfähige Spieler stehen, während die HSG auch auf die Erfahrung vieler Routiniers setzt. „Heute haben wir etwas klargestellt. Wir waren läuferisch, in den Zweikämpfen und spielerisch besser. Das war eine Demonstration“, fand Feldberg. Das galt vor allem für die erste Spielhälfte, als die Kapellener mit schnellem Passspiel, guten Verlagerungen, einer guten Präsenz und viel Tempo den Ton angaben. Ganz viel ging bei den Gästen über die rechte Seite, wo Johannes Minkiti groß aufspielte und Routinier Stephan Wanneck, einst selbst beim SC Kapellen, vor große Probleme stellte. Doch so sehr die Gäste auch wirbelten und auf die Führung drängten, nach einer Viertelstunde erwiesen sich die Holzheimer als eiskalt und effektiv. Als die Viererkette des SCK bei einem Schnittstellenpass nicht auf der Höhe war, schob Rechtsverteidiger Maurice Heylen humorlos ein. Wenig später dann aber zwei entscheidende Szenen, an denen beide Male HSG-Innenverteidger Tom Nilgen beteiligt war. Zunächst konnte er im Strafraum den schnellen Nils Mäker auf dem Weg zum 1:1 (26.) nicht entscheidend stören, fünf Minuten später war es Nilgen, der nach einem Ballverlust seines Teams den Konter der Kapellener stoppte, indem er Can Yücel festhielt und zu Fall brachte. Der Schiedsrichter wertete das als Notbremse und zückte die Rote Karte. Angesichts der Tatsache, dass kurz vor der Pause auch noch HSG-Keeper Nico Bayer verletzt vom Feld musste, war für die Gastgeber dann noch das einzig Gute an der ersten Hälfte, dass sie trotz guter SCK-Möglichkeiten ungeschoren davonkamen.