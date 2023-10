Fußball-Landesliga Derby zwischen Jüchen und Holzheim gab’s länger nicht

Als sich der VfL Jüchen/Garzweiler in der Saison 2018/2019 aus der Fußball-Landesliga verabschiedete, war es zumindest in der Meisterschaft erst mal vorbei mit Derbys gegen die Holzheimer SG, die damals die Rückkehr in die sechsthöchste Spielklasse geschafft hatte und am Ende auch drinblieb. Doch weil die Jüchener im Sommer in den erlauchten Kreis der Landesligisten zurückkehrten, kommt es nun wieder zu direkten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, deren Anlagen rund 16 Kilometer auseinanderliegen. Das Hinspiel steigt schon am Samstag (17 Uhr) auf dem VfL-Platz an der Stadionstraße.