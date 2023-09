Fußball-Landesliga Derby zwischen Holzheim und Kapellen ist auch Topspiel

Wie schätzen die Trainer jeweils das Team des anderen ein? Für Hamid Derakhshan ist es absolut keine Überraschung, dass Kapellen bislang eine so starke Rolle spielt: „Wir kennen die Qualität beim SCK besser als in jedem anderen Verein in dieser Liga.“ Vorige Saison habe sich die Mannschaft nach Platz zwei in der Spielzeit davor zu viel Druck gemacht und es sei viel Verletzungspech hinzugekommen. Die Schlüsselspieler seien aber geblieben und durch starke Zugänge ergänzt worden. „Deswegen kaufen wir Kapellen die Darstellung als Außenseiter auch nicht ab. Die Mannschaft ist definitiv stärker als vorige Saison“, betont Derakhshan. Auch wenn es den Kollegen Fabian Nellen mit einem Augenzwinkern „nervt, wenn direkt in der Nachbarschaft oft zu laut gefeiert wird“, erkennt er bei „aller Rivalität“ an, dass in Holzheim gute Arbeit geleistet wird. „Vom Trainerteam her und organisatorisch ist die HSG sehr gut aufgestellt. Zudem ist Hamid ein toller Trainer, der immer einen guten Plan hat und wenn der nicht funktioniert auch einen Plan B oder C“, erklärt Nellen, der von der spielerischen Stärke des Gegners überzeugt ist. Der personelle Umbau im Sommer habe den Holzheimern noch mehr Möglichkeiten gegeben.