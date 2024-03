Fußball-Landesliga Derby in Kapellen unter besonderen Bedingungen

Denn die Gastgeber haben sich nach einer bislang bärenstarken Saison zu einem heißen Aufstiegskandidaten gemausert. Ausgerechnet am vorigen Wochenende leisteten sie sich aber einen so nicht einkalkulierten Ausrutscher beim Abstiegskandidaten Fortuna Dilkrath, der den Druck erhöht, zu verhindern, dass die Konkurrenz von hinten näher an den zweiten Platz heranrückt. „Wir wollen jetzt natürlich Zweiter bleiben und gucken, was noch nach oben geht. Aber Druck kann ja auch beflügeln“, sagt SCK-Coach Fabian Nellen, der nach seinem Dienstantritt im vergangenen Sommer vor seinem zweiten Derby gegen die HSG steht. Das erste ging nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte letztlich deutlich mit 3:0 an seine Mannschaft. Und genau aus diesem Ergebnis ergeben sich für die Holzheimer die besonderen Bedingungen. Sie bewegen sich in der Tabelle zwar jenseits von Gut und Böse, doch zweimal in einer Saison gegen Kapellen zu verlieren, das kommt eigentlich nicht infrage. Das gab’s nur in der ersten Saison nach der Rückkehr der HSG in die Landesliga (Saison 2018/2019). Doch inzwischen wähnt sich die HSG viel näher an dem Leistungsniveau des einst meilenweit entfernten Nachbarn. „Im Gesamtpaket ist uns Kapellen immer noch voraus, aber wir haben den Abstand deutlich verkürzen können“, sagt Holzheims Trainer Hamid Derakhshan. Dass es im ersten Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit nichts geworden ist mit einem Sieg, obwohl die HSG sich zuvor mit sechs Siegen in Folge an die Tabellenspitze geschossen hatte, dafür glaubt Derakhshan inzwischen einen Grund gefunden zu haben: „Wir haben uns damals mit unserer neu formierten Mannschaft von den besonderen Gegebenheiten des Derbys beeindrucken lassen. Mittlerweile sind aber alle Spieler wieder weiter in ihrer Entwicklung. Ich gehe davon aus, dass wir uns dieses Mal anders geben werden.“