Fußball-Landeliga Derby Jüchen gegen Holzheim endet mit Spektakel

Vielleicht hätte er sich nach einer ausgeglichen ersten Spielhälfte, in der die Gastgeber ein leichtes Chancenplus und Holzheim durch Ex-Profi Stephane Mvibudulu (17.) sowie Jüchen durch David Alves Oliveira (29.) getroffen hatten, zur Szene kurz nach dem vermeintlich entscheidenden 3:1 (88.) durch Mvibudulu anders geäußert, wenn es nicht so für sein Team ausgegangen wäre. Da war nämlich VfL-Torwart Felix Thiemel ungestüm auf Mvibudulu zugestürmt und hatte ihn heftig mit beiden Händen weggestoßen. Eigentlich eine Rote Karte, doch der Schiedsrichter ließ Gnade vor Recht ergehen und hielt Jüchen so im Spiel. Nur wenig später sprang Holzheims Hiromasa Kawamura im Strafraum der Ball unglücklich an den Arm, so dass Nils Friebe per Strafstoß auf 2:3 (90.) verkürzen konnte. Klar, dass die Gastgeber noch mal Hoffnung schöpften. Dann war es ausgerechnet der eingewechselte Ex-Holzheimer Yannick Joosten, der einen lange Ball stark mit in den Strafraum nahm, im Fallen nach innen passte, wo Pascal Moseler nur noch zum 3:3 einschieben musste und für ungläubiges Staunen bei den Zuschauern sorgte. Das wurde dann aber noch mal gesteigert, als kurz darauf Baran Bal nach einer kurz ausgeführten Ecke von Tom Nilgen den Ball in den Strafraum brachte, wo ihn nach einigem Hin und Her Simon Büchte zum 4:3-Siegtreffer ins Tor wuchtete. Danach war Schluss.