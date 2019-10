Fußball : Derby an der Erft im Achtelfinale

Rhein-Kreis Der 1. FC Süd und der TuS wittern im Kreispokal ihre Chance gegen Bezirksligisten.

Die Achtelfinal-Runde des Kreispokals am Donnerstag hat einige vielversprechende Begegnungen im Programm. Denn die acht Landes -und Bezirksligisten steigen in den laufenden Wettbewerb ein und sorgen für die nötigen Emotionen. Nicht wenige Kreisligisten machen sich Hoffnungen auf ein kleines Wunder.

Mit Spannung erwartet wird etwa das Grevenbroicher Derby zwischen Kreisligist BV Wevelinghoven und Landesligist SC Kapellen. Wevelinghovens Trainer Tim Bernrath tut sich jedoch schwer, dem Spiel einen echten Derby-Charakter zuzusprechen. „Derby ist eher gegen die Mannschaften aus deiner Liga. Das wäre in unserem Fall Kapellens zweite Mannschaft“, weiß Bernrath um die Kräfteverhältnisse im Pokal. „Das ist schon das Hammer-Los. Jedes andere Los wäre sicherlich leichter gewesen“, führt Bernrath an. Das letzte Pflichtspiel liegt Ewigkeiten zurück, der letzte direkte Vergleich allerdings nur drei Wochen. Zur Kunstraseneröffnung gastierte Kapellen in Wevelinghoven und gewann mit 5:0. „Der spielerische Unterschied war da schon zu sehen. Aber es ist Pokal und wir werden uns nicht schon vorher geschlagen geben“, verspricht Bernrath. Vorfreude auf den Pokal herrscht auch beim Tabellenführer der Kreisliga. Gegen das Schlusslicht der Bezirksliga, die SG Kaarst, darf sich der 1.FC Grevenbroich-Süd durchaus berechtigte Hoffnungen auf die nächste Runde machen. Das sieht auch SG-Trainer Andre Jansen so. „Der Gegner strotzt allein aufgrund der Tabellensituation vor Selbstbewusstsein. Das Momentum ist trotz der Ligazugehörigkeit auf Grevenbroichs Seite“, schiebt Jansen Trainerkollege Kevin Hahn listig die Favoritenrolle zu. Genauso wie Jansen guckt Hahn allerdings auch schon mit einem Auge auf den Liga-Einsatz am Wochenende. „Wir freuen uns auf den Pokal, aber werden definitiv rotieren, um manchen Spielern eine Auszeit zu gönnen“, verkündet Hahn.