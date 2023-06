Fußball Jüchen/Garzweiler ist einfach zu gut für die Bezirksliga

In diesem Jahr hielt niemand die Viktoria auf. „Wir waren dominant. Wir haben viel dafür getan und uns stetig weiterentwickelt. Die Mannschaft hat unermüdlich zusammengehalten. Es hat einfach nur Spaß gemacht und am Ende sind die Titel mehr als verdient“, sagt Vereinsvorstand Christoph Sommer. Der VfL ging als Favorit in die Saison, daher war der Druck für den Verein immens. Nur einen Wackler erlaubte sich das Team von Trainer Marcel Winkens. Am vierten Spieltag geriet der Klub gegen den späteren Vizemeister DJK Gnadental mit 2:6 unter die Räder. Sommer: „Das Spiel war ein Kollektiv-Versagen, dennoch haben wir richtig reagiert und die Weichen wieder auf Erfolg gestellt. Nach der Niederlage haben wir nur noch zwei Unentschieden zugelassen.“