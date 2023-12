Fußball-Bezirksliga Nievenheim vor Abstiegskracher

SVG Weißenberg (13.) – SG Benrath/Hassels (1.). Das Duell der Aufsteiger steht vor der Tür. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt die SVG Weißenberg den Tabellenführer aus Benrath. Die Düsseldorfer haben in 16 Ligaspielen nur fünf Punkte hergegeben und fahren mit der Favoritenrolle nach Weißenberg. „Es wird ein sehr schwieriges Spiel, bei dem wir nur gewinnen können“, sagt SVG-Trainer Dirk Schneider. Verstecken will sich seine Mannschaft nicht, denn auch sie bringt ins Duell mit dem Spitzenreiter eine eindrucksvolle Serie mit: Seit sieben Pflichtspielen ist die SVG ungeschlagen. Schneider: „Wir haben uns in den letzten Wochen stabilisiert, da wir in dieser Saison schon vieles gelernt und verbessert haben.“ Eine Überraschung gegen eine Spitzenmannschaft ist der SVG jedoch noch nicht gelungen. Gegen den FC Kosova (3.) verlor die SVG deutlich mit 0:5, gegen Eller (2.) hingegen schnupperte Weißenberg beim 3:4 bereits an der Sensation. Schneider: „Wir wissen, dass alles passieren kann. Auch ein Ergebnis wie gegen Kosova ist natürlich denkbar.“ Die Kadersituation in Weißenberg ist weiter angespannt. „Aber wir haben beim 1:1 gegen Urdenbach bereits mit einer ähnlichen Situation ein gutes Spiel geliefert“, sagt Schneider.