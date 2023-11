Handball-Regionalliga Der TV Korschenbroich zeigt eine Reaktion

Vor 470 begeisterten Zuschauern hat Handball-Regionalligist TV Korschenbroich nach der 33:37-Niederlage in Aachen die erhoffte Reaktion gezeigt und in einem hochklassigen Spiel die Zweitvertretung von TuSEM Essen daheim mit 37:32 (17:15) bezwungen. Weil Konkurrenten aus Remscheid (33:34 in Langenfeld) und Weiden (26:28 in Refrath) patzren, ist der TVK nun punktgleich Dritter mit dem Zweiten Weiden und steht und nur noch einen Punkt hinter dem Liga-Primus Remscheid.