Handball 3. Liga Der TV Korschenbroich startet ins Abenteuer 3. Liga

Gefühlt ist es noch gar nicht so lange her, dass die Handballer des TV Korschenbroich nach etlichen Anläufen die Rückkehr in die 3. Liga geschafft haben, da naht schon wieder der Vorbereitungsstart auf die neue Saison. Frank Berblinger bittet als Nachfolger von Erfolgscoach Dirk Wolf, der nun seine Karriere endgültig beendet hat, am Montag seine neuen Spieler zum Auftakt in die Waldsporthalle. Bis zum Saisonstart am Wochenende 31. August/1. September bestreitet der TVK fünf Testspiele, zudem nimmt er an den Vorbereitungsturnieren in Opladen und Weiden teil.