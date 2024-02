Handball-Regionalliga Der TV Korschenbroich ist zurück an der Tabellenspitze

Dabei fand der TVK in Bonn zunächst nicht so wirklich seinen Rhythmus und lag schnell mit 0:3 im Hintertreffen. Bereits zu diesem Zeitpunkt war abzusehen, dass TVK-Keeper Felix Krüger so etwas wie das Zünglein an der Waage werden würde, weil er immer seine Finger im Spiel hatte, auch die Defensive machte bereits einen guten Job. Selbst die Angriffsbemühungen waren keinesfalls schlecht. „Anfangs haben wir im Angriff einfach zu hektisch agiert“, monierte der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. So erzielten die Gäste in den ersten sechs Minuten lediglich zwei Tore per Siebenmeter von TVK-Kapitän David Klinnert. Es dauerte bis zur 20. Minute, ehe der TVK auch im Angriff etwas stabiler wurde, was dazu führte, dass sich die Hausherren nicht mehr absetzen konnten und es mit einem Unentschieden in die Pause ging.