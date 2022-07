Tennis : Der TC GW Neuss ist „Inklusionsverein des Jahres“ im DTB

Neuss In Anerkennung besonderer Leistungen zur Förderung der Inklusion im Tennissport wurde der Preis dem Verein im Rahmen der Hamburg European Open von DTB-Präsident Dietloff von Arnim überreicht.

„Unser integratives und inklusives Vereinsmotto ‚Tennis spielen unter Freunden‘ wird bei uns im Verein umfassend gelebt und ist eine Bereicherung für alle Mitglieder“, sagt GW-Vorsitzender Michael Ritters, für den die Integration der „Handicaps“, wie sich die Gruppe selber nennt, bei allen Vereinsveranstaltungen hohe Priorität hat. Als Vertreter des Klubs nahmen Tim Jäschke und GW-Inklusionsbeauftragter Achim Schell die Auszeichnung in Hamburg an. Das bereits zehnte Inklusionsturnier des TC Grün-Weiß findet am 20. August (ab 10 Uhr) auf der Ludwig-Wolker-Anlage statt.