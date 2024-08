2. Tennis-Bundesliga Der TC BW Neuss kennt kein Pardon

Im Vergleich zur Partie gegen BW Berlin, vor der Thomson und Teamchef Marius Zay noch einigen organisatorischen Aufwand hatten betreiben müssen, um alle eingeplanten Spieler noch rechtzeitig an der Jahnstraße zu versammeln, verlief das Personal-Roulette mit Blick auf die zweite Partie des Wochenendes deutlich entspannter. Einziger Wackelkandidat war der Franzose Geoffrey Blancaneaux, weil dessen Viertelfinale beim Challenger-Turnier im tschechischen Liberec nach Angaben von Thomson am Freitag wegen Regens nicht zu Ende gespielt werden konnte und die Fortsetzung für Samstagvormittag angesetzt wurde. Im Falle eines Sieges hätte am selben Tag auch noch das Halbfinale angestanden. Doch zum Glück für die Blau-Weissen unterlag Blancaneaux dem US-Amerikaner Nicolas Moreno de Alboran mit 4:6, 4:6, so dass sich der Franzose direkt im Anschluss in Begleitung seines Vaters im Auto auf den Weg nach Neuss machen und rund sieben Stunden später noch mit seinen Mannschaftskameraden zu Abend essen konnte. Dabei war Liberec aber noch wegen eines anderen BW-Spielers Thema. Denn der junge Däne Elmer Moller hatte im Halbfinale Moreno de Alboran geschlagen und war ins Finale eingezogen, das er am Sonntag allerdings gegen den Bolivianer Hugo Dellien 7:5, 4:6 und 1:6 verlor.