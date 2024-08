2. Tennis-Bundesliga Der TC BW Neuss ist wieder erstklassig

Was so alles in einer Saison passieren kann, dafür lieferte der finale Spieltag ein gutes Beispiel. Denn die Neusser erreichte am Sonntagvormittag die Nachricht aus Berlin, dass der Kölner THC Stadion RW als einzig verbliebener Konkurrent im Kampf um den Aufstieg sein Spiel beim TC SSC Berlin im Schnelldurchgang mit 9:0 gewonnen hatte, weil den Berlinern ein Fehler bei der Mannschaftsaufstellung unterlaufen war. Der Verstoß gegen die Statuten hatte nicht nur den klaren Sieg der Kölner zur Folge, sondern sorgte bei den Neussern auch für zusätzlichen Druck. Schließlich gingen sie mit „nur“ drei Matchpunkten Vorsprung in die Partie in Krefeld, so dass es im Falle einer Niederlage in Krefeld knapp hätte werden können, mit dem Titel in der 2. Liga Nord und dem Aufstieg.