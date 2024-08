Tennis-Bundesliga Der TC BW Neuss hat nach dem Aufstieg viel vor

Eigentlich gab es am letzten Spieltag der 2. Tennis-Bundesliga Nord für den TC BW Neuss nur noch Restzweifel zu beseitigen. Nach sieben Siegen in Folge wäre den Quirinusstädtern der Meistertitel und damit die direkte Rückkehr ins Oberhaus nur noch mit einer Niederlage beim HTC BW Krefeld zu nehmen gewesen. Und die hätte dann auch noch so ausfallen müssen, dass Verfolger Köln das um drei Spiele schlechtere Verhältnis an Matchpunkten zu seinen Gunsten hätte drehen können. Bei der personellen Ausstattung der Neusser ein überaus unwahrscheinliches Szenario, dennoch war die Erleichterung bei den Verantwortlichen riesig groß, als der Sieg in Krefeld schon nach den Einzeln (5:1) feststand. Aber lange Zeit zum Genießen bleibt nicht, die Neusser wollen die Planungen für die nächste Saison früher angehen als in der Vergangenheit, denn sie haben jede Menge vor.