Tennis : Blau-Weiss bleibt in der Tennis-Bundesliga

Fand in dieser Saison stets den richtigen Draht zu seinen Spielern: Marius Zay (l.), Teamchef des Tennis-Bundesligisten TC Blau-Weiss Neuss, mit Profi Renzo Olivo. Foto: Werner Peschkes

Neuss Nach dem erlösenden 5:1-Erfolg beim Schlusslicht TuS Sennelager kann am Sonntag gegen den TC Rosenheim die Nichtabstiegsparty steigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Der TC BW Neuss hat im Kampf um den Klassenverbleib geliefert. Schon nach den Einzel war das Thema durch, führten die Gäste doch beim Tabellenletzten Team Hämmerling TuS Sennelager mit 3:1 und hatten damit bereits vor dem letzten Match am Sonntag ab 11 Uhr auf heimischer Anlage an der Jahnstraße gegen den TC 1860 Rosenheim ein weiteres Jahr in Deutschlands Eliteklasse gebucht.

Entsprechend gelöst zeigte sich Teamchef Marius Zay. Noch bevor auch der vierte und zum Auswärtssieg entscheidende Punkt kampflos unter Dach und Fach gebracht war – wegen Verletzung traten Jozef Kovalik/David Pel zum Doppel gegen Javier Barranco Cosano/Frederik Nielsen gar nicht mehr an –, stellte er lächelnd fest: „Ich freue mich extrem! Das ist sensationell! Das ist das Wunschwochenende!“

Info Der letzte Spieltag der Tennis-Bundesliga Sonntag, 11 Uhr Rochusclub Düsseldorf - Team Hämmerling TuS Sennelager HTC Blau-Weiß Krefeld - Kölner THC Stadion RW TC BW Neuss - TSV 1860 Rosenheim Badwerk Gladbacher HTC - Kurhaus Lambertz Aachen TC Großhesselohe - TK GW Mannheim

Und damit zum Spiel: Den Hausherren war natürlich bewusst, dass in Sachen Klassenverbleib unbedingt zwei Siege gefordert waren. Um den zur Trägheit neigenden Ostwestfalen zu einem Besuch der auf der Anlage des Hövelhofer Tennis Clubs Blau-Weiss ausgetragenen Partie gegen den Rekordmeister zu bewegen, hatte Hauptsponsor Ralf Hämmerling sogar angekündigt, „kein Eintrittsgeld zu erheben.“ Darüber hinaus wolle sich das Schlusslicht bemühen, „die bestmögliche Besetzung für dieses Wochenende zu finden.“ Und Teamchef Marc Renner stellte noch mal klar: „Wir sind spielerisch besser als es aktuell die Tabelle aufzeigt.“ Eine durchaus realistische Selbsteinschätzung: Zwar gewann der für Neuss tätige Spanier Javier Barranco Cosano im Auftaktmatch gegen David Pel den ersten Satz locker mit 6:0, musste dann aber beißen, um auch den zweiten Durchgang im von ihm wieder dominierten Tiebreak (7:1) einzubringen. Das parallel ausgetragene Duell des Italieners Roberto Marcora mit dem in der Weltrangliste satte 45 Plätze besser platzierten Polen Kacper Zuk ging in den Champions Tiebreak – diesmal mit dem besseren Ende für die Gastgeber, die nach dem 4:6-, 7:5- und 15:13-Krimi ausglichen.

Und es blieb eng: Zwar rang Renzo Olivo im Italo-Showdown Gian Marco Moroni glatt in zwei Sätzen nieder (6:3, 6:2), doch erst der Husarenstreich von Thomas Fabbiano, der den von der ATP stolze 88 Ränge weiter vorne aufgeführten Slowaken Jozef Kovalik mit 6:4, 3:6 und 10:7 düpierte, machte die heikle Angelegenheit amtlich. Für Zay stand dieser nicht unbedingt erwartete Einzelsieg stellvertretend für die ganze Saison, in der die aus Profis aus ganz Europa zusammengesetzte Mannschaft als Einheit überzeugte. „Genau deswegen waren wir in diesem Jahr so gut“, fasste der Teamchef alle Geschichten glücklich zusammen. „Ich kann und will keinen herausheben. Jeder war für den anderen da, alle hatten Bock, in Neuss gemeinsam erfolgreich Tennis zu spielen.“