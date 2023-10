Fußbal-Kreisliga A Der SV Glehn strebt nach mehr

Die weiteren Partien des Wochenendes Schon am Samstag (16 Uhr) empfängt Germania Grefrath die SG Kaarst zum Duell der Aufsteiger. Ebenfalls am Samstag (18 Uhr) ist Schlusslicht SVG Grevenbroich im Einsatz. Gegen den TSV Norf soll jetzt endlich der erste Sieg her. Das absolute Top-Spiel des Wochenendes steigt in Delhoven: „Delve“ empfängt Spitzenreiter 1. FC Grevenbroich-Süd am Sonntag (15.15 Uhr). Für den Zweiten SV Uedesheim geht es am Sonntag (15.30 Uhr) zum Auswärtsspiel beim TuS Grevenbroich. Der erste Verfolger SV Rosellen ist gleichzeitig auf der heimischen Theodor-Klein-Sportanlage gegen den SSV Delrath gefordert. Für den FC Zons und seinen neuen Trainer Witold Kozielski steht das Auswärtsspiel bei der DJK Novesia an und der BV Wevelinghoven empfängt die Sportfreunde Vorst.