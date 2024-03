Turnerin aus Dormagen Der steinige Weg zu den Olympischen Spielen

Was war das für eine Freude und Erleichterung, als die Dormagener Spitzenturnerin Sarah Voss im vergangenen Jahr bei den Weltmeisterschaften in Belgien nach einem verkorksten Mannschaftswettbewerb über ihre Leistung am Boden doch noch die Qualifikation für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris schaffte. Doch am Beispiel der 24-Jährigen zeigt sich: Bei aller Euphorie, der Weg dorthin ist steinig und mindestens noch mal genauso nervenaufreibend. Denn auch wenn der Vorbereitungsplan im Januar stand, kommt immer wieder etwas dazwischen, das Anpassungen nötig macht.