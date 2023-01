Radsport Der „Spurt in den Mai“ ist längst in Arbeit

Beim Restart 2022 nach zweijähriger Corona-Pause hatte die erstklassig besetzte Doppelveranstaltung Maßstäbe gesetzt. So gingen im „Omnium der Ladies“ in Franziska Brauße und Mieke Kröger zwei der vier Fahrerinnen an den Start, die bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio mit dem deutschen Bahnvierer auf dem Weg zur Goldmedaille den Weltrekord gleich dreimal förmlich pulverisiert hatten. Mit Brauße, in Büttgen an der Seite von Lea Lin Teutenberg vorne, steht Witte in Kontakt. Ob sie kommt, „ist gerade in Klärung“, sagt er. Weitere Goldmädels könnten folgen. Der VfR wird wieder mit Alina Lange und Marlene Cleves (Vierte in Büttgen 2022) vertreten sein. Von Rang drei weiter nach oben gehen soll es für die starken Niederländerinnen Bianca Lust und Tessa Dijksman.