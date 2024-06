Fußball-Landesliga Der SC Kapellen und seine Trainer

Der SC Kapellen hatte in seiner über 100-jährigen Geschichte viele namhafte Trainer. Unter ihnen genießt Ex-Profi Horst Steffen eine Sonderstellung, denn mit ihm gelang 2004 zum ersten Mal überhaupt der Sprung in die Verbandsliga. Genauso beliebt war Ex-Profi Markus Anfang, der die Mannschaft von 2010 bis zu seinem Abschied nach Leverkusen Ende 2012 zu einer Topmannschaft formte. Sie schraubten die Ansprüche offenbar derart hoch, dass die Trainerbank beim SCK für etliche Nachfolger zu einem überaus unsicheren Sitzmöbel geriet. Jüngstes Beispiel ist Fabian Nellen, der am Montag vom Vereinsvorsitzenden Philip Breuer und vom Sportlichen Leiter Jörg Ferber seine Papiere bekam, obwohl er zu einem der erfolgreichsten SCK-Trainer der vergangenen Jahre avancierte.