Fußball Der SC Kapellen schießt sich warm

Germania Ratingen - Holzheimer SG 4:2 (3:0). Zum Ende der Vorbereitung bekam es die HSG mit zwei besonders hochkarätigen Gegnern zu tun. Nach dem 1:2 am Dienstag beim Oberligisten TSV Meerbusch ging es am Sonntag zu dessen Liga-Konkurrenten Germania Ratingen. „Wir wollen so schnell wie möglich wieder bei 100 Prozent sein, da sind Spiele gegen solch tolle Gegner sehr hilfreich“, meinte HSG-Coach Hamid Derakhshan, „zudem werden auch sehr gut die Punkte aufgedeckt, an denen wir noch arbeiten müssen. Nach den beiden Spielen sind das aber nicht so viele. Wir sind gefühlt schon ziemlich weit in unserer Entwicklung.“ Von dieser Einschätzung ließ sich Derakhshan auch nicht mit Blick auf die erste Hälfte abbringen, in der seine Mannschaft recht schnell mit 0:3 in Rückstand geriet. „Wir haben zwei taktische Fehler gemacht und zu viel Respekt gehabt. Als wir das geändert haben, konnten wir den Gegner vor Probleme stellen und haben die zweite Hälfte sogar gewonnen“, sagte der Holzheimer Trainer. Die Treffer für sein Team erzielten Pascal Schneider (60.) und Maurice Heylen (75.).