Fußball-Landesliga Der SC Kapellen muss gegen den VfR Fischeln liefern

Nur unter großen Schmerzen erinnern sich die Landesliga-Kicker des SC Kapellen an das sang- und klanglos mit 0:3 verlorene Hinspiel beim VfR Fischeln. „Da hatten wir einen rabenschwarzen Tag“, sagt der Sportliche Leiter Daniel Benske. Doch das ist Schnee von gestern. Am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) im zweiten Duell mit den Krefeldern will Benske unbedingt Zählbares sehen: „Es zählt auch ein 1:0-Sieg in der 93. Minute.“