Voltigieren : Der RSV ist zurück in Deutschlands Erster Liga

Das „Team 2“ des RSV Neuss-Grimlinghausen, hier mit Wiebke Büssing (stehend) und Aimée Hellendahl, wusste in Bayern auf Calyso mit zwei überragenden Kürumläufen zu gefallen. Foto: Daniel Ellwanger/Vaulting World

Neuss Der RSV Neuss-Grimlinghausen sichert sich Platz zwei beim Deutschen Voltigierpokal und steigt als Vizemeister in die höchste Leistungsklasse auf.

Von Dirk Sitterle

Irgendwann wird sich Madita Huckriede ganz sicher mal an diese improvisierte Geburtstagsfeier im Kleinbus mit Ständchen und Luftschlangen erinnern. Auf der ewig langen Rückfahrt vom Haupt- und Landgestüt Schwaiganger im oberbayerischen Ohlstadt, wo der RFV Freising den Deutschen Voltigierpokal der M-Gruppen ausgerichtet hatte, gab es für das mit 14 Jahren jüngste Mitglied des Deutschen Vizemeisters RSV Neuss-Grimlinghausen pünktlich um Mitternacht Glückwünsche von den Teamkolleginnen. Ein Gänsehautmoment.

Für große Gefühle hatten die Mädels vom Nixhof in Selikum nur wenige Stunden zuvor auch mit ihrem Auftritt am Fuße der Alpen gesorgt. Mit einer fehlerfreien, ja, so Longenführerin Stefanie Eggink, „traumhaften Kür“ voltigierten sich Livia Brückner, Madita Huckriede, Wiebke Büssing, Aimée Hellendahl, Lucia Gerdts, María Mármol und Lina Hofmeyer auf Calyso 2 in die Herzen der Zuschauer und des Kampfgerichts. „Durch zwei überragende Umläufe konnten wir uns den Sonderkürpokal sichern und damit einen erfolgreichen Saisonabschluss feiern“, zog Eggink strahlend Bilanz.

Info Auch die L-Gruppe vom Nixhof schafft Aufstieg Voltigierpokal Ihren in Bayern gewonnenen Kürpokal kann die M-Gruppe (Team 2) des RSV als Aufsteiger nicht verteidigen. L-Gruppe Aber als Neuling in die Leistungsklasse M rückt nun das bisherige „Team 5“ auf.

Dabei hatte der Wettkampf mit zunächst 28 Teams aus allen deutschen Landesverbänden für die von Co-Trainerin Paula Schulz begleitete Gruppe auch schwierige Momente gehabt. Nach Platz eins im ersten Durchgang mit der Note 6,664 – mit Lucia Gerdts als Dritte der Pflicht und Calyso als bestes Pferd – drückten ein paar natürlich auch von Eggink bemerkte Unsauberkeiten auf die Wertung, „weshalb wir im zweiten Pflichtumlauf ganz knapp hinter dem Team Breitenburg auf Platz zwei landeten.“ Die Zweite Vorsitzende des RSV vermutete, „dass Calli von der ungewohnten Lichteinstrahlung vor Ort gestört worden ist.“ Dass es danach nicht mehr zum ersten Platz reichte, „war uns eigentlich fast egal, zumal die Abstände so minimal sind, dass zunächst niemand so recht wusste, wer gewonnen hatte“, fügte sie schmunzelnd an: „Wir wollten hier in erster Linie zwei richtig gute Küren abliefern – das war mehr wert als alles andere.“

Trotzdem: Mit Rang zwei hinter dem RV Breitenburg sammelte die junge M-Gruppe des RSV, in der Aimée Hellendahl mit 22 Jahren schon die Älteste ist, die entscheidenden (Noten-) Punkte für die Rückkehr in die Leistungsklasse S und damit auf die ganz große Bühne ein. Dort hatten die Voltigiererinnen vom Nixhof als „Team Neuss“ lange zur absoluten Weltklasse gehört, waren Welt- und Europameister sowie Sieger beim CHIO Aachen. Mit dem Aufstieg geht für Stefanie Eggink darum ein Herzenswunsch in Erfüllung: „Ich bin froh, dass wir mit der Gruppe, aber auch weiterhin mit Leon Hüsgen im Einzel, wieder in der obersten Klasse mitspielen und unser Können zeigen können.“