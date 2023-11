Leichtathletik Der nächste Rückschlag für Tanja Spill aus Dormagen

Nach dem Gespräch mit dem Bundestrainer hielt sich Tanja Spill zunächst mit Äußerungen in der Öffentlichkeit zurück, gönnte sich nach einer kräftezehrenden Freiluftsaison und einem Regenerations-Trainingslager auf Rhodos zunächst noch ein paar Tage Urlaub in New York. „Ich wusste schon länger Bescheid, aber bis man es nicht schwarz auf weiß hat, muss man vorsichtig sein. Man weiß ja nie, was sich noch ergibt“, sagt Tanja Spill. Schwarz auf weiß hat sie es nun, seit der DLV Ende Oktober seine Bundeskaderliste 2023/2024 veröffentlichte. Und da tauchen neben den etablierten Kräften Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler) und Christina Hering (LG Stadtwerke München) im Perspektivkader in Gestalt von Jolanda Kallabis (FT Freiburg, Jahrgang 2005) und Jana Marie Becker (Königssteiner LV, Jahrgang 2006) zwei hoffnungsvolle Talente auf. Die haben den Vorteil, dass in ihren Altersklassen die Anforderungen in Sachen Normzeiten noch nicht so hoch sind.