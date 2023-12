Fußball-Kreispokal Der nächste dicke Brocken für den SV Glehn

Für die Auslosung des Viertelfinals seines Pokalwettbewerbs hatte sich der Fußballkreis Grevenbroich/Neuss um eine besondere Location bemüht. Gastgeberin war die Grevenbroicher Landtagsabgeordnete Heike Troles, die am Donnerstagabend in ihrem Büro in Düsseldorf auch den Part der „Losfee“ übernahm. Dabei bescherte sie dem A-Ligisten SV Glehn, der am Dienstag überraschend den Landesligisten Holzheimer SG nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb geworfen hatte, den nächsten dicken Brocken. Es geht daheim gegen VfL Jüchen/Garzweiler, der ebenfalls in der Landesliga spielt.