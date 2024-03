Hallenhockey Nachwuchs des HTC SW Neuss ist Westdeutscher Meister

Matthias Gräber ließ jedes einzelne Wort genüsslich aus seinem Mund gleiten: „Du bist in diesem Alter die beste Mannschaft in Westdeutschland! Das ist ein Ausrufezeichen!“ Die Begeisterung des Trainers über den mit dem männlichen U12-Nachwuchs (Knaben B) des HTC SW Neuss bei der Endrunde am Olympiaweg in Köln vollbrachten Coup ist nur allzu verständlich, denn der letzte von Hockey-Talenten in schwarz-weißer Kluft ins Klubhaus an der Jahnstraße gehängte Weiße Wimpel für den Champion im Lande hat schon sichtbar Patina angesetzt. „Das muss so ein gutes Vierteljahrhundert her sein“, vermutet Gräber.