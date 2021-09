Landesligist SC Kapellen : Der Mann für die besonderen Tore

Alexander Hauptmann vom SC Kapellen. Foto: HW

Kapellen Die Kapellener feierten daheim gegen Giesenkirchen einen wichtigen 2:1-Sieg. Alexander Hauptmann feierte nach längerer Verletzung ein Comeback und war entscheidend an dem Erfolg beteiligt.

Auch wenn Trainer Björn Feldberg noch relativ neu beim Fußball-Landesligisten SC Kapellen ist, weiß er nur allzu gut, was er an Stürmer Alexander Hauptmann hat. „Er hat einfach eine besondere Qualität, Tore zu machen. Er macht unvorhersehbare Dinge und ist schwer zu packen ist“, sagt Feldberg, der vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Giesenkirchen in der Mannschaftsbesprechung aber verdeutlichte, was er nicht von dem inzwischen 33-Jährigen erwartet. „Der Trainer hat mich und meine Art Tore zu machen, sehr gelobt. Aber er hat auch gesagt, dass von mir keine technischen Finessen wie etwa ein Seitfallzieher zu erwarten sind“, erinnert sich Hauptmann, der letztlich beide Tore zum 2:1-Sieg gegen Giesenkirchen beisteuerte – das zweite per Seitfallzieher.

„Das hat mich schon ein bisschen gepusht“, erklärt Hauptmann, der nach der für ihn eher ungewöhnliche Art und Weise einen Treffer zu erzielen, zum Trainer lief, um sich mit ihm zu freuen. Der erklärte sich hinterher gerne bereit, für seine falsche Prognose etwas in die Mannschaftskasse zu zahlen. Denn Hauptmanns zweiter Treffer nach einer Ecke besiegelte gegen einen sehr unangenehmen und tiefstehenden Gegner letztlich einen Arbeitssieg, der vielleicht einen Entwicklungsschritt der jungen Kapellener Mannschaft zum Ausdruck bringt. „Ich weiß nicht, ob wir solch ein Spiel vorige Saison gewonnen hätten“, erklärt Hauptmann. Ihm gefällt besonders, dass ein neuer Geist in der Mannschaft eingezogen ist. Die bisherigen Spiele hätten gezeigt, dass, egal in welcher Situation, aufgeben keine Option sei. Gerade die vielen jungen Spieler würden immer einen hohen läuferischen Aufwand betreiben.