2. Hockey-Bundesliga Schwarz-Weiß Neuss nimmt Platz zwei ins Visier

So ein kleines bisschen hatte es Stephan Busse schon gewurmt, dass in der öffentlichen Wahrnehmung von der ordentlichen Hinrunde nicht das Positive (nur eine Niederlage in neun Spielen), sondern das Negative (nur zwei Siege in neun Spielen) dominierte. „Damit ist jetzt Schluss“, stellte der Teammanager des Hockey-Zweitligisten HTC SW Neuss daher nach dem 5:1-Heimsieg (Halbzeit 2:1) über den stark ins vor allem triste Abstiegsgeschäft verstrickten Neuling Braunschweiger THC mit unverhohlener Genugtuung fest. Trainer Matthias Gräber dachte sogar schon weiter, erklärte den Kampf um die nur noch drei Punkte entfernte Position direkt hinter dem enteilten Spitzenreiter Gladbacher HTC für eröffnet, wohl wissend, dass seine zur Schludrigkeit neigenden Jungs am besten unter Druck funktionieren.