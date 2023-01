Fußball-Bundesliga Borussias Mann für die Zukunft kommt aus Glehn

Demnach wird Olschowsky derjenige sein, der am Wochenende, wenn Gladbach sonntags Bayer 04 Leverkusen empfängt, zum Kader gehören wird. Sippel hingegen bleibt zunächst nur die Tribüne. „Tobi Sippel hat alle Chancen, mit guten Trainingsleistungen wieder in den Kader zu rücken. Jan hat aufgrund seiner guten Leistungen und der verletzungsfreien Zeit die Nase vorn. Aber den Platz muss er jeden Tag verteidigen, weil Tobi Sippel ein sehr guter Torhüter ist“, sagte Farke. Sippels Vertrag läuft ebenso wie Olschowskys aus. Für den 34-jährigen Sippel, der 2015 vom 1. FC Kaiserslautern nach Gladbach wechselte und der bislang 22 Pflichtspiele bestritten hat, könnte sich die Zeit bei Borussia dem Ende entgegenneigen. Olschowsky, Farkes neue Nummer zwei, wird vom Verein eine Perspektive aufgezeigt werden müssen, um kurzfristig an Spielpraxis auf hohem Niveau zu kommen. Möglich wäre das zum Beispiel über eine Leihe in Verbindung mit einer Vertragsverlängerung. Dass Olschwosky aktuell noch nicht die Rolle als Sommer-Nachfolger zugetraut wird, zeigt allein die Tatsache, dass Borussia bei einem Sommer-Wechsel gerne einen externen Torhüter verpflichten möchte. Favorit ist Jonas Omlin, der in Montpellier unter Vertrag steht und für den Borussia eine Ablösesumme im hohen einstelligen Millionen-Bereich zahlen müsste. Olschowsky ist der Mann für die Zukunft, der in der Gegenwart schon mal aufgestiegen ist in der Hierarchie.