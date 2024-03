Fußball-Kreispokal Der Gegner von Jüchen fürs Finale wird gesucht

Als Abstiegskandidat sind die Rommerskirchener gegen den Aufstiegsanwärter klarer Außenseiter, doch im Pokal hat die SG einen Lauf. Nach einem deutlichen 10:0-Erfolg gegen B-Ligist TJ Dormagen schmiss „Roki“ in Gestalt des SV Rosellen und des 1. FC Grevenbroich-Süd zwei A-Liga-Spitzenmannschaften aus dem Wettbewerb. Ganz sicher gut für Selbstvertrauen war auch, dass es am Sonntag den ersten Auswärtspunkt der Bezirksligasaison gab. „Im Pokal sind wir in einer anderen Welt gewesen. Anders als in der Liga konnten wir unsere Qualität auch auf den Platz bringen. Um gegen Gnadental eine Chance zu haben, müssen wir uns von unserer besten Seite zeigen“, sagt SG-Coach Frank Lambertz vor dem Heimspiel. Für ihn sind die Karten klar verteilt. Während seinem Team der Abstieg droht, konnte Gnadental wettbewerbsübergreifend die jüngsten zwölf Pflichtspiele gewinnen, die bislang letzte Niederlage kassierte das Team von Trainer Sebastian Michalsky am ersten Oktober. „Die aktuelle Form von Gnadental ist für uns natürlich ungünstig, wir kennen die Mannschaft, wir kennen die Qualität. Die Favoritenrolle liegt eindeutig bei Gnadental“, so Lambertz.