Leichtathletik Seit 30 Jahren Energie-Cross – Eis, Schnee, Sturm und Corona zum Trotz

Dort hatte in Werner Moritz der Gründer der Leichtathletikabteilung 1994 den Neukirchener Cross- und Volkslauf aus der Taufe gehoben. „Schon bei der Premiere konnten wir mehr als 500 Starter begrüßen“, erinnert sich Helfenstein und erklärt: „Das lag sicher auch an der attraktiven und anspruchsvollen Rundstrecke, die von der Neukirchener Sportanlage über den angrenzenden Reitweg auf den Bahndamm führte. Und wie so oft in den folgenden Jahren herrschten auch bei der ersten Auflage tief winterliche Verhältnisse, so dass am Vortag die gröbsten vereisten Unebenheiten auf dem Bahndamm mit einem Traktor beseitigt werden mussten.“ Das erledigte damals, berichtete die NGZ, in Hans-Leo Moitroux ein erfahrener Langstreckler gleich mit.