Fußball Ein Hauch von Zweiter Bundesliga

Seine Zeit in München endete bereits im Winter der Saison 2015/16, als er sich den Stuttgarter Kickers in Liga 3 anschloss. „Im Nachhinein hätte ich beim TSV vielleicht etwas geduldiger sein müssen, aber ich brauchte mehr Spielzeit“, so der Angreifer. Auf die Kickers folgten der SV Wehen Wiesbaden, für den er gegen Schalke 04 im Pokal 90 Minuten auf dem Rasen stand, Sonnenhof Großaspach und Rot-Weiß Erfurt, ehe er in seine Heimat Leipzig zurückkehrte, wo er für Lokomotive und Chemie Leipzig auflief. „Ich komme aus Leipzig, meine Familie und meine Freundin lebten damals noch dort, weshalb ich wieder zurückgekommen bin. Ich habe all meine Vereine im positiven Verlassen“, erzählt er. Zahlreiche Muskelverletzungen warfen den Angreifer immer wieder zurück, weshalb er nur selten Konstanz entwickeln konnte. Entsprechend haben sich auch die Prioritäten von Mvibudulu geändert. „Ich war immer jemand, der sich viel mit dem Leben nach der Karriere beschäftigt hat, weshalb ich meine Ausbildung, die ich in Leipzig angefangen habe, zu Ende bringe“, berichtet er.