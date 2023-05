Fußball-Bezirksliga Wenn unbedingt ein Sieg her muss

BV Wevelinghoven (14.) – VfL Benrath (13.). Abstiegskampf pur am Sonntag ab 15.30 Uhr: Beide Mannschaften stehen unter dem Strich und jagen den Lohausener SV. Mit einem Sieg gegen Tabellenführer VfL Jüchen/Garzweiler könnte Lohausen den BV in die Kreisliga A schicken. Die Grevenbroicher sind dagegen auf Schützenhilfe angewiesen und müssen auch selbst Punkte holen. Rechnerisch könnte auch ein Unentschieden reichen, um den Klassenverblein perfekt zu machen. „Wir müssen gewinnen. Ein Punkt gegen Benrath würde uns am Ende sicherlich nicht reichen“, sagt Vereinspräsident Erolt Möller jedoch. Am vergangenen Sonntag unterlag der BV dem Tabellenzweiten Sparta Bilk mit 1:2. Möller war indes mit der Vorstellung hochzufrieden: „Die Jungs haben eine tolle Leistung abgerufen. Nun gilt es, den Schwung mitzunehmen und die zahlreichen positiven Punkte auch gegen Benrath auf den Rasen zu bringen.“ Ein couragierter Auftritt alleine wird dem BV jedoch nicht den Klassenerhalt sichern. Die Mannschaft von Interimstrainer Maximilian Mansfeld braucht zwingend Punkte. „Wir müssen von Minute eins an konzentriert sein. Groß taktieren bringt uns nicht weiter, wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben machen“, fordert Möller. Der BV muss nun beweisen, dass die Entlassung von Coach Jesco Neumann die richtige Entscheidung war. Fehler darf sich keiner der drei Kontrahenten im Tabellenkeller mehr leisten. „Wir müssen unermüdlich kämpfen“, weiß Möller.