Ringen Der Bundesliga-Kader des KSK Konkordia Neuss steht

Dafür hat sich auch das Top-Talent Ivan Seidel entschieden. Der 16-Jährige, international für die Klasse bis 48 Kilogramm gebucht, hat sich zu Neuss bekannt und will dort mit seinen Freunden den Durchmarsch in die Oberliga schaffen. Der in der vergangenen Saison nur zweimal eingesetzte Mustafa Sahin (71 kg) schließt sich dem Zweitliga-Aufsteiger KSV Germania Krefeld an. Die zuletzt nur noch über ihre Lizenz an die Konkordia gebundenen Schwergewichtler Julian Lejkin (zum Oberligisten VfK Lünen-Süd) und Radu Lefter (KSV Witten) spülten ebenfalls noch ein wenig Geld in die klamme Kasse des KSK. Damit stellen sich die Neusser im zweiten Jahr nach der Rückkehr in die deutsche Eliteklasse mit dieser Mannschaft der Konkurrenz: