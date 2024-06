Der Klassiker der TG Neuss feiert seinen 40. Das ist der Neusser Sommernachtslauf

Für den musikalischen Spaß war die „Joekskapel Göt Net“ aus dem niederländischen Venray zuständig, für die Infos von der Strecke das wie immer gut aufgelegte Moderatorenteam. Dem gehörte diesmal auch Jens Rustemeier von NEWS 89.4 an. Der Tischtennisspieler der DJK Holzbüttgen vertrat zunächst Eiko Pate, der kam direkt von seinem Mikrofoneinsatz in Oberhausen, wo sich Rhein Fire, amtierender Champion der European League of Football (ELF) mit Sitz in Düsseldorf, erstmals seit über einem Jahr den Madrid Bravos geschlagen geben musste, in die Neusser City. Er rückte an die Seite von André Scheidt, der als Stadionsprecher von Fortuna Düsseldorf noch am Scheitern des Fußball-Zweitligisten in den Relegationsspielen gegen den VfL Bochum zu knabbern hatte.