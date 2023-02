Querfeldeinlauf in Neukirchen Der Cross mit den Strohballen

Für die 29. Auflage hat sich das in Erinnerung an den langjährigen Vorsitzenden der SG Neukirchen/Hülchrath seit 2021 am Friedel-Netzer-Weg beheimatete Sportzentrum in Neukirchen feingemacht. Und das ist gut so, denn die Resonanz versetzt Juckel in Hochstimmung. Mit Blick auf die „rückläufigen Teilnehmerzahlen bei anderen Läufen“ hatte der Veranstaltungsleiter diesmal nur mit rund 300 aktiven Cross-Fans kalkuliert. Als das Portal am Sonntag schloss, waren seine Erwartungen mit 410 Voranmeldungen jedoch weit übertroffen: „Das ist eine Zahl, die wir in der jüngeren Vergangenheit lediglich einmal erreicht haben.“ Im Vorjahr hatten sich im Vorfeld zwar sogar 502 Läufer und Läuferinnen eingeschrieben. „doch da galt für uns aufgrund der vielen coronabedingten Absagen quasi ein Alleinstellungsmerkmal“, erinnert sich Helfenstein. „Dieser Effekt ist nun weg.“ Die 2022 als Reaktion auf die Virusvariante Omikron als reines Outdoorevent konzipierte Veranstaltung verbuchte am Ende 440 „Finisher“ im Ziel. Ein Ergebnis, das auch am Samstag erreicht werden könnte, „denn dazu kommen ja noch die Nachmeldungen am Veranstaltungstag“, sagt Helfenstein.