Fußball-Kreisliga A Der 1. FC Grevenbroich-Süd verliert seinen Erfolgscoach

Für den 1. FC Grevenbroich-Süd keine ganz überraschende Entwicklung, denn Yavuz hatte von Beginn an mitgeteilt, dass er nach seinem Abschied vom VfR Neuss eigentlich kürzertreten wollte und zeitlich sehr eingeschränkt ist. Doch nach seinen ersten Erfolgen packte ihn der Ehrgeiz, so dass er noch eine Spielzeit dranhängte. Aber nun ist endgültig Schluss. Laut einer Mitteilung der Südstädter hat Yavuz dem Vorstand wissen lassen, dass es für ihn ab Sommer wieder an der Zeit sei, sich mehr um seine Familie zu kümmern. Seinen Abschied teilte der Trainer der Mannschaft am Dienstag beim Training mit. „Meine Entscheidung hat wirklich nichts mit der Mannschaft oder dem Verein zu tun“, sagt Yavuz, der nun alles dafür tun möchte, damit der Aufstieg gelingt. Unterdessen hat die sportliche Leitung des 1. FC-Süd um Jürgen Latajka damit begonnen, einen geeigneten Nachfolger zu suchen und den Trainermarkt zu sondieren.