Ringen Deni Nakaev kämpft in Aserbaidschan um EM-Bronze

Ausgesprochenes Lospech hatte Aaron Bellscheidt, ging es für ihn in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm doch bereits im Achtelfinale gegen den amtierenden U23-Weltmeister Dmitrii Adamov. Der wegen des Angriffskrieges seines Heimatlandes auf die Ukraine unter neutraler Flagge und mit dem Länder-Kürzel AIN (für „Individual Neutral Athlete“) gestartete Russe gewann mit 6:3, unterlag dann aber Ruslan Nurullayev (Aserbaidschan), so dass Bellscheidt auch der Einzug in die Hoffnungsrunde verwehrt blieb. Sein Bruder Samuel Bellscheidt (77 kg) bezwang in der Qualifikation den Finnen Ekke Leitham mit 5:1. Im Achtelfinale zog er jedoch gegen den Ungarn Attilia Toesmagi, vor zwei Jahren U20-Europameister, hauchdünn mit 1:2 den Kürzeren. Die spätere 2:5-Niederlage seines Kontrahenten im Halbfinale gegen Yuksel Saricicek (Türkei) bescherte Bellscheidt das endgültige Aus.