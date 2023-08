Ringen Deni Nakaev für die Weltmeisterschaft nominiert

Der 21-Jährige geht dann in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm an den Start. Die ist in der Stilart „Griechisch-Römisch“ im Gegensatz zur Kategorie bis 82 Kilogramm, für die sein direkter Rivale Idris Ibaev (Burghausen) nominiert wurde, olympisch. Das heißt im Kartext: Der Bundestrainer traut Nakaev im Moment eher zu, einen der fünf in Serbien zu vergebenden Plätze für Paris 2024 zu ergattern. Den würde der Neusser zwar nicht für sich persönlich, sondern für den Deutschen Ringerbund (DRB) holen, doch dürfte es den Entscheidungsträgern schwerfallen, ihm einen anderen Ringer vorzuziehen. Die Besonderheit bei der WM in Belgrad ist also: Auch der mit dem Ticket für Olympia belohnte fünfte Platz wird ausgerungen.