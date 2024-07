Weltmeisterschaft der Ringer Mit knurrendem Magen zum Olympia-Ticket

Bei der Ankunft am Dienstag gegen 16 Uhr im Mannschaftshotel füllten seinen knurrenden Magen gerade mal vier Corny-Müsliriegel. „Die haben ein Nettogewicht von 100 Gramm, machen also noch nicht mal ansatzweise satt“, sagt der 21-Jährige. Aber da muss er jetzt durch. Fünf Kilogramm hat er seinem muskelbepackten Körper in den vergangenen Tagen bereits abgetrotzt, zwei weitere müssen es bis zur Waage am Donnerstagmorgen noch werden. „Und das sind die schwersten“, verrät der U20-Weltmeister von 2022. Gut möglich also, dass er bis dahin des Nachts nicht gut zur Ruhe kommt. Dabei ruht er eigentlich in sich selbst. Wenn er bis zum Kampftag normal essen und trinken könnte, würde er wahrscheinlich schlafen wie ein Stein.