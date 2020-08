Freiwassermeisterschaften : Schwimmern des Neusser SV gelingt starker Saisonauftakt

An der Aggertalsperre nahm der Neusser SV an den 18. Internationalen Freiwassermeisterschaften des Verbandes Mittelrhein teil. Foto: NSV

Neuss Aaron Schmidt gibt sich in seiner Altersklasse nur Weltmeister Florian Wellbrock geschlagen.

Ordentlich Krachen ließ es über zehn Kilometer mit Rang drei in der offenen Klasse vor allem Aaron Schmidt (20), der sich in der Altersklasse (AK) 20 nur Weltmeister Florian Wellbrock (SC Magdeburg) geschlagen musste. Das fand NSV-Vorsitzender Siggi Willecke natürlich toll: „Eine ganze starke Leistung von Aaron gegen hochwertige Konkurrenz – im Feld waren immerhin drei Teilnehmer an Weltmeisterschaften und vier Starter bei Jugend-Europameisterschaften dabei.“ Aufs Treppchen schaffte es über zehn Kilometer als Zweite ihrer Altersklasse (AK 20) auch Fabienne Otto. Im Gesamtklassement belegte sie Rang fünf. Über 2,5 Kilometer tauchten fast alle angetretenen Athleten des NSV in den Top 10 auf. Viel Spaß machten zudem die Neusser Staffeln, die in der offenen Klasse unter insgesamt 53 Teams die Plätze eins, drei und vier belegten. Das Volksschwimmen über die gleiche Distanz entschied die Neusserin Viola Uebbing in 34:46 Minuten zu ihren Gunsten.